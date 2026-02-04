4 फ़रवरी 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

Rashifal

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

हनुमानगढ़

पिता-पुत्रों की मौत, मां-बेटी की सूनी आंखों में थम नहीं रहे आंसू

पिता-पुत्रों की मौत, मां-बेटी की सूनी आंखों में थम नहीं रहे आंसू-पानी बना काल, गांव रासूवाला में एक ही घर के तीन चिराग बुझे-पोस्टमार्टम के बाद पुलिस ने परिजनों को सौंपे तीनों शवहनुमानगढ़/ संगरिया. उपखंड क्षेत्र के गांव रासूवाला में एक ही डिग्गी में डूबकर पिता और उसके दो जवान बेटों की मौत हो गई। [&hellip;]

2 min read
Google source verification

हनुमानगढ़

image

Purushotam Jha

Feb 04, 2026

हनुमानगढ़: संगरिया के रासूवाला में तीनों मृतक की फाइल फोटो।

हनुमानगढ़: संगरिया के रासूवाला में तीनों मृतक की फाइल फोटो।

पिता-पुत्रों की मौत, मां-बेटी की सूनी आंखों में थम नहीं रहे आंसू
-पानी बना काल, गांव रासूवाला में एक ही घर के तीन चिराग बुझे
-पोस्टमार्टम के बाद पुलिस ने परिजनों को सौंपे तीनों शव
हनुमानगढ़/ संगरिया. उपखंड क्षेत्र के गांव रासूवाला में एक ही डिग्गी में डूबकर पिता और उसके दो जवान बेटों की मौत हो गई। इस घटना ने बुधवार को पूरे गांव को शोक में डूबो दिया। हर गली में सन्नाटा पसरा रहा। इस घटना में वार्ड नंबर आठ निवासी गुरदीपसिंह (40) पुत्र मेजरसिंह कुम्हार और उनके दोनों बेटे लखविंद्रसिंह (22) व राजविंद्रसिंह (16) की डूबने से मौत हो गई। बुधवार को तीनों शवों के पोस्टमार्टम करवाकर पुलिस ने शव परिजनों को सौंप दिए। बताया जा रहा है कि तीनों मंगलवार दोपहर खेत में कीटनाशी का छिडक़ाव करने निकले थे। लेकिन वापस उनकी अर्थियां ही लौटी।
गुरदीपसिंह मेहनती, शांत और मिलनसार किसान थे। उनका बड़ा बेटा लखविंद्रसिंह बीएसटीसी करने के बाद हाल ही में रीट परीक्षा देकर भविष्य के सपने बुन रहा था। छोटा बेटा राजविंद्रसिंह दसवीं का छात्र था। हंसमुख, पढ़ाई में ठीक और खेती किसानी से दूर रहने वाला। उस दिन स्कूल से जल्दी छुट्टी हो गई, तो वह भी पिता और भाई के साथ खेत चला गया। किसी को क्या पता था कि यह उसका आखिरी सफर होगा। घटनाक्रम के अनुसार गांव से करीब तीन किलोमीटर दूर इंद्रगढ़ रोही के चक सात पीटीपी क्षेत्र में पड़ोसी खेत में बनी करीब 20 फीट गहरी और 82 फीट चौड़ी पानी की डिग्गी से पानी निकालते समय गुरदीपसिंह का पैर फिसल गया। पिता को डूबता देख दोनों बेटे बचाने के लिए कूद पड़े। ग्रामीणों के अनुसार, एक बेटे ने बेल्ट खोलकर बाहर खींचने की कोशिश भी की, लेकिन गहराई और पानी की चपेट में तीनों एक-एक कर समा गए। जो डिग्गी खेतों को जीवन देती थी, वही उस दिन तीन जिंदगियों की कब्र बन गई।

परिवार पर पहले भी टूटा, ऐसा ही वज्रपात
यह हादसा इस परिवार के लिए पहली त्रासदी नहीं है। वर्षों पहले गुरदीपसिंह के बड़े भाई जगजीतसिंह की भी खेत में पानी पीते समय फिसलकर मौत हो गई थी। उनकी मृत्यु के दो माह बाद बेटे सतनाम सिंह का जन्म हुआ। जो आज गांव में इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान चलाता है। एक ही परिवार में पानी से दूसरी बार मौत ने गांव वालों को झकझोर दिया।

मां-बेटी की चीत्कार ने रुला दिया सबको
एक ही परिवान के तीन प्रमुख लोगों की मौत के बाद अब घर में केवल मृतक किसान की पत्नी परमजीतकौर (36) और उसकी बेटी अमनदीप कौर (18) बची हैं। अमनदीप हनुमानगढ़ के एक निजी शिक्षण संस्थान में बीएसटीसी प्रथम वर्ष की छात्रा है। घर में मातम का ऐसा आलम है कि मां-बेटी की चीत्कार सुनकर पड़ोसियों के कलेजे कांप उठे। मां बार-बार बेसुध होकर बेटों का नाम लेती रही, तो बेटी मां को संभालने की कोशिश करती नजर आई। भतीजे सतनाम सिंह की रुलाई ने भी हर मौजूद व्यक्ति की आंखें भिगो दीं। ग्रामीण एवं परिजन ढांढस बंधाते नजर आए।

इस तरह लगा पता
शाम तक जब तीनों घर नहीं लौटे तो परिजन और ग्रामीण खोजबीन के लिए खेत पहुंचे। डिग्गी में तैरते अपनों को देख सबके होश उड़ गए। ग्रामीणों की मदद से तीनों को बाहर निकालकर सरकारी अस्पताल लाया गया, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। सूचना पर एसआई प्रमोदसिंह के नेतृत्व में पुलिस रात को मौके पर पहुंची और शव मोर्चरी में रखवाए।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

04 Feb 2026 01:51 pm

Hindi News / Rajasthan / Hanumangarh / पिता-पुत्रों की मौत, मां-बेटी की सूनी आंखों में थम नहीं रहे आंसू

बड़ी खबरें

View All

हनुमानगढ़

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

हनुमानगढ़ में जुटे इनकम टैक्स एक्सपर्टस, आयकर से जुड़े प्रावधानों में हुए बदलावों से डिजिटल प्रणाली को मजबूती मिलने की कही बात

हनुमानगढ़: टैक्स बार एसोसिएशन के तत्वावधान में आयोजित सेमिनार में मौजूद इनकम टैक्स एक्सपर्ट व अधिवक्ता।
हनुमानगढ़

शहर की फैक्ट्रियां उगल रही धुंआ, पर्यावरण प्रदूषण के नियम हवा में

हनुमानगढ़. जिला मुख्यालय पर प्रदूषित धुंआ उगल रही फैक्ट्रियां ।
हनुमानगढ़

इंजीनियरिंग सुपरवाइजर के साथ मारपीट, आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं से डिस्कॉम कर्मचारियों में भय का माहौल

हनुमानगढ़: जोधपुर डिस्कॉम के अधीक्षण अभियंता से वार्ता करते कर्मचारी।
हनुमानगढ़

राजस्थान में हिंदू सम्मेलन से पहले बदमाशों ने तोड़ डाली शिवलिंग, गांव में मचा बवाल

Shivling Statue Broken in Hanumangarh
हनुमानगढ़

नहरों में पानी कम, खेतों में कर्ज ज्यादा, खलिहानों में कैसे लौटे खुशहाली

हनुमानगढ़: वर्ष 2019 में कलक्ट्रेट में आत्महत्या करने वाले किसान का पड़ा शव।
हनुमानगढ़
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Budget 2026

T20 World Cup 2026

UGC विवाद

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.