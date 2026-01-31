नहरों में पानी कम, खेतों में कर्ज ज्यादा, खलिहानों में कैसे लौटे खुशहाली

हनुमानगढ़ जिले में इस बार करीब सात लाख हैक्टेयर में रबी फसलों की बिजाई की गई है। इसमें गेहूं व सरसों की फसल प्रमुख है। इस तरह इस समय फसलों को सिंचाई पानी की ज्यादा जरूरत है। लेकिन बांधों में कम पानी उपलब्ध होने से बीते पखवाड़े में इंदिरागांधी नहर में करीब दो हजार क्यूसेक पानी घटाकर नहर को चार में दो समूह की बजाय तीन में एक समूह में चलाने का रेग्यूलेशन लागू किया गया। इस तरह अब किसानों को करीब 25 दिन के अंतराल में खेती के लिए नहरी पानी मिल सकेगा। कुछ विधायकों ने पूर्व की तरह चार में दो समूह के रेग्यूलेशन को मार्च तक लागू रखने की मांग रखी थी। लेकिन बांधों में कम पानी उपलब्ध होने से नहर का रेग्यूलेशन बदलने पर सामूहिक सहमति बनी थी। जल संसाधन विभाग हनुमानगढ़ के अधीक्षण अभियंता रामाकिशन के अनुसार गत दिनों पंजाब की ओर नहरों की सुरक्षा का हवाला देकर पानी घटा दिया गया था। पंजाब जाकर अधिकारियों से चर्चा के बाद स्थिति में लगातार सुधार है। विभाग स्तर पर शेयर के अनुसार पानी लेने का प्रयास लगातार जारी है।