आसमान छू रहे चांदी के भाव, राजस्थान में कार से जब्त की करीब 15 किलो चांदी

टाउन के भारत माला रोड पर पुलिस की ओर से की गई कार्रवाई के दौरान कार चालक सुभाष चंद्र सोनी से पुलिस ने पूछताछ की तो वह संतोषजनक जवाब नहीं दे सका। बिल आदि भी वह मौके पर प्रस्तुत नहीं कर सका। इसके बाद पुलिस ने उक्त चांदी को जब्त कर लिया। जबकि कार के दस्तावेज सही मिलने पर कार को छोड़ दिया। वर्तमान बाजार भाव के हिसाब से जब्त चांदी की कीमत करीब 50 लाख रुपए बताई जा रही है।