आसमान छू रहे चांदी के भाव, राजस्थान में कार से जब्त की करीब 15 किलो चांदी

हनुमानगढ़। वर्तमान में बाजार में चांदी की कीमतें लगातार बढ़ रही है। इस बीच टाउन पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक कार से 14 किलो 775 ग्राम चांदी जब्त की है। बीकानेर आईजी हेमंत शर्मा के निर्देश पर उक्त कार्रवाई की गई है।
जानकारी के अनुसार एक कार से टाउन पुलिस ने उक्त चांदी बरामद की। 14 किलो 775 ग्राम चांदी का बिल नहीं होने पर पुलिस ने उसे जब्त कर लिया। टाउन पुलिस ने उक्त कार्रवाई धारा 106 बीएनएस के तहत की।
टाउन के भारत माला रोड पर पुलिस की ओर से की गई कार्रवाई के दौरान कार चालक सुभाष चंद्र सोनी से पुलिस ने पूछताछ की तो वह संतोषजनक जवाब नहीं दे सका। बिल आदि भी वह मौके पर प्रस्तुत नहीं कर सका। इसके बाद पुलिस ने उक्त चांदी को जब्त कर लिया। जबकि कार के दस्तावेज सही मिलने पर कार को छोड़ दिया। वर्तमान बाजार भाव के हिसाब से जब्त चांदी की कीमत करीब 50 लाख रुपए बताई जा रही है।
हनुमानगढ़ डीएसपी मीनाक्षी ने बताया कि टाउन में भारतमाला रोड़ पर एक कार चालक को संदेह के आधार पर रोककर उससे पूछताछ की गई। इस दौरान कार की तलाशी लेने पर उसमें करीब पचास लाख रुपए की चांदी मिली। बिल आदि मांगने पर वह मौके पर प्रस्तुत नहीं कर सका। इस दौरान पुलिस ने चांदी जब्त कर इसकी जांच शुरू कर दी है।
कार्रवाई में एएसआई कमलजीत सिंह सहित अन्य पुलिस टीम सहयोग रहा। टाउन थाना प्रभारी अशोक बिश्नोई ने बताया कि कार चालक से पुलिस टीम लगातार पूछताछ कर रही है। फिलहाल चांदी जब्त कर आगे की कार्रवाई करने में टीम जुटी हुई है।
