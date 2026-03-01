Indira Gandhi Canal: राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर परियोजना को लेकर आई बड़ी खबर, 7,500 गांवों की जनता से जुड़ा है मामला

इस दस दिन की अवधि में लगातार 10,000 क्यूसेक पानी देकर राजस्थान की पेयजल डिग्गियों में पानी का भंडारण करने का उल्लेख किया गया है। गौरतलब है कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना में 20 मार्च से 3 मई तक बंदी प्रस्तावित है। करीब डेढ़ महीने की बंदी के दौरान भीषण गर्मी का दौर भी रहेगा। इसलिए जरूरी है कि पेयजल डिग्गियों में पर्याप्त मात्रा में पानी का भंडारण किया जा सके।