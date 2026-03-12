LPG Shortage: नहीं मिल रहा घरेलू गैस सिलेंडर, मांग रहे हैं ज्यादा रुपए, इस नंबर पर करें कॉल, कलक्टर ने जारी किए आदेश

Rajasthan LPG Supply Update: पाली के जिला कलक्टर एल.एन. मंत्री ने स्पष्ट किया है कि जिले में घरेलू उपभोक्ताओं के लिए रसोई गैस की कोई कमी नहीं है। बुधवार को मुख्य सचिव एवं शासन सचिव (खाद्य विभाग) के साथ आयोजित समीक्षा बैठक में जिले में गैस आपूर्ति की स्थिति को संतोषजनक बताया गया। उन्होने कालाबाजारी रोकने के लिए सख्त कदम उठाने के लिए कहा है।