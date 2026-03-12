12 मार्च 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

पाली

LPG Shortage: नहीं मिल रहा घरेलू गैस सिलेंडर, मांग रहे हैं ज्यादा रुपए, इस नंबर पर करें कॉल, कलक्टर ने जारी किए आदेश

LPG Supply News: घरेलू उपभोक्ताओं के लिए रसोई गैस की आपूर्ति पर्याप्त और स्थिति सामान्य बताई गई है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि कालाबाजारी या अधिक वसूली करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

less than 1 minute read
Google source verification

पाली

image

Rakesh Mishra

Mar 12, 2026

LPG cylinder Scam: बिलासपुर में अवैध गैस रिफिलिंग का भंडाफोड़, किराए के मकान से 55 सिलेंडर बरामद(photo-patrika)

LPG cylinder Scam: बिलासपुर में अवैध गैस रिफिलिंग का भंडाफोड़, किराए के मकान से 55 सिलेंडर बरामद(photo-patrika)

Rajasthan LPG Supply Update: पाली के जिला कलक्टर एल.एन. मंत्री ने स्पष्ट किया है कि जिले में घरेलू उपभोक्ताओं के लिए रसोई गैस की कोई कमी नहीं है। बुधवार को मुख्य सचिव एवं शासन सचिव (खाद्य विभाग) के साथ आयोजित समीक्षा बैठक में जिले में गैस आपूर्ति की स्थिति को संतोषजनक बताया गया। उन्होने कालाबाजारी रोकने के लिए सख्त कदम उठाने के लिए कहा है।

पेट्रोलियम मंत्रालय के निर्देशानुसार ऑनलाइन गैस बुकिंग के लिए पिछली बुकिंग से 25 दिन का अंतराल निर्धारित किया गया है। बुकिंग के पश्चात ‘डीएसी कोड’ के माध्यम से गैस एजेंसियों की ओर से घर-घर आपूर्ति की जा रही है। फिलहाल व्यावसायिक सिलेंडरों की आपूर्ति अग्रिम आदेश तक बंद रहेगी, हालांकि शैक्षणिक संस्थानों, अस्पतालों और चैरिटेबल ट्रस्टों को मांग के अनुसार आपूर्ति जारी है।

कालाबाजारी पर सख्त कार्रवाई

रसद अधिकारी कमल पंवार ने बताया कि सिलेंडरों के दुरुपयोग, अवैध भंडारण और कालाबाजारी रोकने के लिए विशेष प्रवर्तन जांच दल का गठन किया गया है। यदि कोई एजेंसी या वेंडर निर्धारित दर से अधिक वसूली या जमाखोरी करता पाया गया, तो उसके विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत कठोर दण्डात्मक कार्रवाई की जाएगी।

यह वीडियो भी देखें

शिकायत के लिए हेल्पलाइन नंबर

आपूर्ति में समस्या या अधिक मूल्य वसूली की स्थिति में उपभोक्ता इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं:
खाद्य विभाग हेल्पलाइन: 1445
पुलिस कंट्रोल रूम: 112
जिला रसद कार्यालय पाली: 02932-251007

ये भी पढ़ें

Jodhpur News: दो बहनों को सड़क किनारे मिला 6 लाख का सोने का हार, नहीं डोला मन, पेश की ईमानदारी की मिसाल
जोधपुर
Honest sisters Jodhpur, gold necklace returned, 6 lakh gold jewelry, honesty example India, sisters return lost gold, Jodhpur good news, honest act Rajasthan, lost gold necklace found, returning lost jewelry, inspiring honesty story, Jodhpur local news, good deed India, honest girls story, Rajasthan positive news, gold necklace owner found

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

12 Mar 2026 05:05 pm

Published on:

12 Mar 2026 04:53 pm

Hindi News / Rajasthan / Pali / LPG Shortage: नहीं मिल रहा घरेलू गैस सिलेंडर, मांग रहे हैं ज्यादा रुपए, इस नंबर पर करें कॉल, कलक्टर ने जारी किए आदेश

बड़ी खबरें

View All

पाली

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Spa Center Raid: स्पा सेंटर में चल रहा था ऐसा काम, पहुंच गई पुलिस, दिल्ली-यूपी-हरियाणी की लड़कियों सहित 5 गिरफ्तार

Spa center, raid on spa center, Spa Center Raid, Shivganj spa centre, Rajasthan spa raid, Shivganj police action, spa centre controversy, prostitution suspicion Rajasthan, Rajasthan crime news, Shivganj viral news, police raid spa centre, Vib Dream Family Restaurant and Spa, Shivganj disturbance case, Rajasthan police arrest, spa centre fight Shivganj, crime news Rajasthan, police investigation Rajasthan, Shivganj latest news
पाली

Rajasthan: राजस्थान के 8309 श्रमिकों के आश्रितों को कब मिलेंगे 94 करोड़ रुपए, सामने आई बड़ी जानकारी

Labour Department Rajasthan, Rajasthan Labour Department Scheme, Labour Welfare Scheme Rajasthan, Worker Death Compensation, Labour Death Benefit Scheme, Labour Department FDR Issue, Rajasthan Labour Welfare Fund, Worker Family Financial Assistance, Labour Scheme Rajasthan News, Worker Welfare Scheme India, Labour Department Payment Delay, Rajasthan Worker Compensation, Labour Welfare News Rajasthan, Worker Family Support Scheme, Labour Department Latest News
पाली

Rajasthan News: चलते कंटेनर में लगी भीषण आग, आठ इलेक्ट्रिक कारें जलकर खाक

पाली

Pali News: नहाने गए युवक की तालाब में डूबने से मौत, SDRF ने बरामद किया शव

Pali Death
पाली

Pali Murder: घर आने से रोकता था प्रेमिका का बच्चा, सिरफिरे आशिक ने मासूम को दी दर्दनाक मौत, जंगल में मिली लाश

Murder, Murder in Pali, Child murder, Child murder in Pali, Child murder in Rajasthan, Girlfriend's child murdered, Pali News
पाली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.