​​​​​Pali Murder: पाली में बेटे ने ही उतारा पिता को मौत के घाट, नशे की लत और शादी में बाधा बनी वजह

गौरतलब है कि धाकड़ी गांव निवासी चुन्नीलाल सीरवी (50) का शव उनके खेत ‘मिठानिया बेरा’ पर खून से लथपथ हालत में मिला था। शुरुआती तौर पर यह मामला अज्ञात हमलावरों की ओर से की गई हत्या का माना जा रहा था। मृतक के सिर पर गंभीर चोटों के निशान मिले थे, जिससे साफ था कि उनकी बेरहमी से हत्या की गई है। परिजनों ने बताया था कि चुन्नीलाल मंगलवार शाम खेत की रखवाली के लिए घर से निकले थे। देर रात तक वापस नहीं लौटने पर परिजन चिंतित हो गए। इसके बाद जब उनके बेटे खेत पहुंचे तो वहां पिता का शव पड़ा देख सन्न रह गए। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की।