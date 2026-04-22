Rajasthan Murder: तलवार से बुजुर्ग पर ताबड़तोड़ वार, धड़ से अलग हो गया सिर, 30 साल पुरानी दुश्मनी में खूनी खेल

वहीं इस घटना से समाज में आक्रोश और शोक दोनों का माहौल है। मामला एक समाज से जुड़ा होने के कारण सामाजिक तनाव भी बढ़ गया है। ग्रामीणों में भय और असुरक्षा की भावना साफ नजर आ रही है। घटना की सूचना मिलते ही चामू थाना पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे। पुलिस ने घटनास्थल का मुआयना कर साक्ष्य जुटाए और आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। गांव में एहतियात के तौर पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है, ताकि किसी प्रकार की अप्रिय स्थिति न बने।