Jodhpur Bus Accident: जोधपुर में पलटी तेज रफ्तार सिटी बस, महिलाओं सहित 10 यात्री घायल, मची अफरा-तफरी

घटना के बाद मौके पर बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ जमा हो गई। ग्रामीण एक-दूसरे की मदद करते हुए घायलों को अस्पताल पहुंचाने में जुटे रहे। बालेसर अस्पताल में भी कुछ समय के लिए आपात स्थिति जैसी परिस्थितियां बन गईं। अस्पताल के आपातकालीन यूनिट प्रभारी डॉ. शान सांखला, नर्सिंग अधिकारी रामप्रसाद, जितेंद्र सोनी तथा अन्य चिकित्सा कर्मियों ने तत्परता दिखाते हुए सभी घायलों का प्राथमिक उपचार किया। घायलों की स्थिति को देखते हुए उन्हें आगे के उपचार के लिए जोधपुर रेफर किया गया। घटना की सूचना मिलने पर शेरगढ़ थानाधिकारी पना चौधरी और सहायक थानाधिकारी रूगाराम मय जाब्ता मौके पर पहुंचे। पुलिस ने राहत कार्य में सहयोग किया तथा दुर्घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी है।