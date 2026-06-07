Rajasthan: राजस्थान के 338 गावों के किसानों को मिलेगा तोहफा, अपर हाई लेवल कैनाल परियोजना पर खर्च होंगे 2500 करोड़

जयपुर। राज्य सरकार की ओर से ‘अपर हाई लेवल कैनाल परियोजना’ को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए युद्धस्तर पर कार्य कराए जा रहे हैं। वागड़ अंचल के किसानों के लिए नई उम्मीद बनकर उभर रही यह परियोजना जनजाति बहुल क्षेत्र में कृषि व्यवस्था और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई दिशा देगी। लगभग 2 हजार 500 करोड़ रुपए लागत की इस परियोजना से बांसवाड़ा जिले के तीन विधानसभा क्षेत्रों बांसवाड़ा, बागीदौरा और कुशलगढ़ की छह तहसीलों बांसवाड़ा, बागीदौरा, कुशलगढ़, सज्जनगढ़, आनंदपुरी और गांगड़तलाई के 338 गांवों की लगभग 42 हजार हेक्टेयर कृषि भूमि को लिफ्ट सिंचाई प्रणाली से जल उपलब्ध कराया जाएगा। परियोजना से लगभग 3.5 लाख आबादी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित होगी।