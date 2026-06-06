Hanumangarh: डीएसटी के ऑपरेशन की सूचना लीक, एजीटीएफ में तैनात हैड कांस्टेबल निलंबित, IG ने लिया एक्शन

पुलिस अधीक्षक नरेन्द्रसिंह मीणा ने बताया कि इस संबंध में पुलिस महानिरीक्षक ने निलंबन आदेश जारी किए थे। मामले की जानकारी सामने आने के बाद 22 मई को ही इसकी जांच के आदेश दे दिए गए थे। जांच के दौरान सामने आए तथ्यों के आधार पर यह कार्रवाई की गई है। गौरतलब है कि हैड कांस्टेबल राकेश कुमार मीणा पिछले करीब दो माह से पैर में चोट लगने के कारण अवकाश पर बताए जा रहे हैं। इसके बावजूद उनका नाम सूचना लीक होने के मामले में सामने आने के बाद विभाग ने जांच शुरू की थी।