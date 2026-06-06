Jalore News: मंदिर में हादसा, लिफ्ट से निकलते समय गिरे सरकारी शिक्षक, अस्पताल में हुई मौत

गौरतलब है कि कुछ दिन पहले भी एक अन्य हादसे में शिक्षक की जान चली गई थी। भीलवाड़ा जिले के हुरड़ा क्षेत्र में तेज आंधी के दौरान दीवार गिरने से एक शिक्षक की मौत हो गई थी। स्थानीय जवाहर नवोदय विद्यालय में पीजीटी कंप्यूटर साइंस विषय के अध्यापक योगेश कुमार नामा खेल मैदान में टहल रहे थे। इसी दौरान तेज आंधी और धूल से बचने के लिए वे मैदान में बने स्टेज के पीछे दीवार के सहारे खड़े हो गए। अचानक तेज अंधड़ के कारण दीवार भरभराकर गिर गई और वे उसके नीचे दब गए।