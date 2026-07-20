सांचौर में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई गैंग का खौफ: विदेशी नंबर से मोबाइल कारोबारी को आया कॉल, मांगी 1 करोड़ की रंगदारी

Lawrence Bishnoi Gang: राजस्थान के सांचौर शहर में एक मोबाइल कारोबारी से गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम पर 1 करोड़ रुपए की फिरौती मांगने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। रंगदारी न देने पर कारोबारी और उसके पूरे परिवार को जान से मारने की सीधी धमकी दी गई है। पीड़ित की शिकायत पर सांचौर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और मामले की गंभीरता को देखते हुए कारोबारी की सुरक्षा में पुलिसकर्मी तैनात कर दिए गए हैं।