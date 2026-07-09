राजस्थान: लॉरेंस बिश्नोई गैंग के 3 गुर्गे गिरफ्तार, 50 करोड़ की रंगदारी के लिए कारोबारी की फैक्ट्री पर बरसाई थी गोलियां

Hanumangarh Police: राजस्थान में हनुमानगढ़ और पुणे पुलिस के संयुक्त ऑपरेशन में लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े तीन गुर्गों को गिरफ्तार करने में सफलता मिली है। कार्रवाई एसपी नरेंद्र सिंह मीणा और एएसपी अरविंद विश्नोई के नेतृत्व में की गई। गिरफ्तार आरोपियों के कब्जे से तीन विदेशी पिस्टल, तीन मैगजीन और 40 कारतूस बरामद किए गए हैं। पुलिस के अनुसार, आरोपियों ने पुणे में हवाला कारोबारी अमूल चमड़िया और सन्नी चमड़िया की फैक्ट्री पर फायरिंग की थी। बताया जा रहा है कि 50 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगने के लिए वारदात को अंजाम दिया गया था।