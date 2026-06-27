हनुमानगढ़: फर्जी नंबर प्लेट लगी क्रेटा कार नहर में गिरी, डमी नोट और दस्तावेज बरामद; गाड़ी मालिक के खिलाफ मामला दर्ज

प्रारंभिक जांच में साफ हो गया है कि आरोपी किसी आपराधिक साजिश को अंजाम देने या टोल-नाकों और पुलिस को चकमा देने के लिए गाड़ी पर फर्जी नंबर प्लेट लगाकर घूम रहे थे। भिरानी थाना पुलिस ने शुक्रवार रात को वाहन के वास्तविक और पंजीकृत स्वामी प्रवीण कुमार ग्रोवर के खिलाफ विभिन्न कानूनी धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस अब फरार चालक की तलाश करने के साथ-साथ यह पता लगाने में जुटी है कि इन फर्जी नंबर प्लेट्स और डमी नोटों का इस्तेमाल किस बड़ी वारदात को अंजाम देने के लिए किया जाना था।