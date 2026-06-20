20 जून 2026,

शनिवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

हनुमानगढ़

Hanumangarh: ढाणी में बना रहे थे ड्रग्स, पुलिस ने भारी मात्रा में रसायन, एमडी और अफीम पकड़ी, एक सरकारी PTI

MD Drugs Factory: जिले में पुलिस ने नशे के कारोबार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एक अवैध एमडी ड्रग्स फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। कार्रवाई में चार आरोपियों को गिरफ्तार कर ड्रग्स, अफीम और बड़ी मात्रा में रासायनिक पदार्थ बरामद किए गए हैं।

2 min read
Google source verification

हनुमानगढ़

image

Rakesh Mishra

Jun 20, 2026

MD Drugs Factory

पुलिस की गिरफ्त में आरोपी। फोटो- पत्रिका

हनुमानगढ़। जिले में नशे के कारोबार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए नोहर थाना पुलिस और डीएसटी टीम ने गांव असरजाना के खेत में बनी एक ढाणी में संचालित अवैध एमडी ड्रग्स फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने मौके से चार आरोपियों को गिरफ्तार कर भारी मात्रा में एमडी ड्रग्स, अफीम, रासायनिक पदार्थ और ड्रग्स बनाने में प्रयुक्त उपकरण बरामद किए हैं। मामले में पांच अन्य आरोपियों की तलाश जारी है।

यह वीडियो भी देखें

जिला पुलिस अधीक्षक नरेंद्रसिंह मीणा ने शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि शुक्रवार रात नोहर थाना प्रभारी अजय कुमार को मुखबिर से सूचना मिली थी कि गांव असरजाना निवासी रविन्द्र अपने साथियों के साथ खेत में बनी ढाणी में एमडी ड्रग्स तैयार कर रहा है। सूचना पर पुलिस टीम ने डीएसटी नोहर के सहयोग से मौके पर दबिश दी। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने सुभाष पुत्र भागीरथ बिश्नोई निवासी कालूपुरा जिला जालोर, सुनील कुमार पुत्र सुगन सिंह राजपूत निवासी जाखड़ावाली, रविन्द्र पुत्र हनुमानसिंह राजपूत तथा विजयपाल सिंह पुत्र प्रतापसिंह राजपूत निवासी असरजाना को गिरफ्तार किया।

विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज

आरोपियों के कब्जे से 212 ग्राम अफीम, 5.36 ग्राम एमडी ड्रग्स, चार कांच की बोतलों में मिथाइल प्रोपियोफेनोन, एक बोतल में बेंजीन एसीएस 99.5 प्रतिशत, 25 लीटर एसीटोन, 25 लीटर हाइड्रोक्लोरिक एसिड, 25 लीटर मिथाइलामीन 40 प्रतिशत तथा 2500 एमएल एन-मेथाइल-2 पाइरोलिडोन (एनएमपी) बरामद किया गया। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जांच सिंचाई थाना प्रभारी हनुमान प्रसाद को सौंपी गई है।

अभी दस ग्राम, कुल एक किलो

एसपी मीणा ने बताया कि आरोपियों से जो रसायन बरामद किए गए हैं, उनसे करीब एक किलोग्राम एमडी ड्रग्स बन सकती थी, जिसकी कीमत करीब दो करोड़ रुपए होती है। आरोपियों ने अभी केवल दस ग्राम एमडी ड्रग्स ही बनाई थी, जिसमें से कुछ का उन्होंने सेवन कर लिया तथा शेष उनसे बरामद कर ली गई।

गुजरात से लाए रसायन

एसपी नरेन्द्र सिंह ने बताया कि आरोपी सुभाष बिश्नोई मुख्य आरोपी है, जिसने अन्य को एमडी बनाने के लिए तैयार किया। वह कुछ रसायन गुजरात से लेकर आया और बाकी सामान ऑनलाइन मंगवाया। एसपी मीणा ने बताया कि आरोपी विजयपाल सिंह निवासी असरजाना राजकीय विद्यालय में पीटीआई है, जबकि आरोपी सुनील कुछ बरस पहले तक पुलिस में भर्ती की तैयारी कर रहा था। साथ ही सूरतगढ़ में पीजी हॉस्टल भी संचालित करता था।

पहले से पांच मामले दर्ज

एसपी मीणा ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी सुभाष के खिलाफ पूर्व में एनडीपीएस, डकैती, पॉक्सो और गंभीर मारपीट सहित पांच मामले दर्ज हैं और वह गुजरात के डीसा थाने में दर्ज एमडी प्रकरण में भी फरार चल रहा है। वहीं सुनील कुमार के खिलाफ हत्या के प्रयास और मारपीट सहित तीन मामले दर्ज हैं। मामले में वांछित आरोपी सतीश कुमार नाई निवासी डूंगराना, विनोद कुमार नायक निवासी खेड़ासरी, सुखदेव राजपूत निवासी भोजेवाला, बलवंतराम नायक निवासी भोजेवाला तथा दीपचंद जाट निवासी डूंगराना की तलाश जारी है। पुलिस का कहना है कि नशे के इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की भूमिका की भी जांच की जा रही है।

Balotra: चार भाइयों की एक साथ उठी थी अर्थी, मंत्री जोगाराम पटेल ने पिता को बंधाया ढांढस, सहायता का दिलाया भरोसा

ये भी पढ़ें
Balotra Accident

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

20 Jun 2026 03:43 pm

Published on:

20 Jun 2026 03:36 pm

Hindi News / Rajasthan / Hanumangarh / Hanumangarh: ढाणी में बना रहे थे ड्रग्स, पुलिस ने भारी मात्रा में रसायन, एमडी और अफीम पकड़ी, एक सरकारी PTI

बड़ी खबरें

View All

हनुमानगढ़

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Rajasthan: जांच जयपुर में, दवा हनुमानगढ़ में, HIV मरीजों पर दोहरी मार,खामियाजा भुगत रहे संक्रमित

HIV Care Services
हनुमानगढ़

राजस्थान के पूर्व मंत्री पवन गोदारा के आवास में चोरी, पुलिस मुख्यालय के दखल के बाद FIR दर्ज

Rajasthan Congress Leader House Burglary
हनुमानगढ़

Hanumangarh News: रॉन्ग साइड आकर तेज रफ्तार डंपर ने कांस्टेबल को 50 मीटर तक घसीटा, मौके पर मौत

Constable dies in road accident
हनुमानगढ़

हनुमानगढ़: अवैध शराब फैक्ट्री के साथ 4 हजार लीटर पेट्रोल-डीजल का भारी भंडार बरामद, पुलिस-आबकारी विभाग अलर्ट

Hanumangarh Illegal Petrol-Diesel
हनुमानगढ़

JICA Project: राजस्थान में 100 करोड़ की लागत से नहरों की बदलेगी सूरत; किसानों के खेतों तक पहुंचेगा चिनाब का पानी

Sidhmukh Nohar Project
हनुमानगढ़
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.