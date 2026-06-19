Rajasthan: जांच जयपुर में, दवा हनुमानगढ़ में, HIV मरीजों पर दोहरी मार,खामियाजा भुगत रहे संक्रमित

HIV Treatment Center: हनुमानगढ़ जिला अस्पताल में एंटी रेट्रो वायरल थेरेपी (ART) सेंटर शुरू होने से एचआईवी संक्रमित मरीजों को स्थानीय स्तर पर उपचार मिलने की उम्मीद जगी थी, लेकिन यह उम्मीद अब तक पूरी तरह साकार नहीं हो सकी है। सेंटर खुलने के बावजूद यहां एचआईवी मरीजों की सबसे महत्वपूर्ण सीडी-4 जांच की सुविधा उपलब्ध नहीं है। नतीजन संक्रमितों को जांच के लिए आज भी जयपुर के एसएमएस अस्पताल जाना पड़ता है, जबकि दवा लेने के लिए उन्हें हनुमानगढ़ आना होता है। इससे मरीजों को अतिरिक्त आर्थिक खर्च, समय की बर्बादी और मानसिक परेशानी झेलनी पड़ रही है।