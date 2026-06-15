Hanumangarh News: रॉन्ग साइड आकर तेज रफ्तार डंपर ने कांस्टेबल को 50 मीटर तक घसीटा, मौके पर मौत

टक्कर के बाद मोटरसाइकिल डंपर के नीचे फंस गया और करीब 50 मीटर तक घिसटता चला गया। हादसे में मोटरसाइकिल सवार नरेश कुमार (कांस्टेबल, भादरा थाना) की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि मोटरसाइकिल पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और आवश्यक कार्रवाई की। पुलिस ने डंपर चालक रामेश्वर पुत्र जगदीश प्रसाद गुर्जर निवासी नानुवाली बावड़ी, थाना खेतड़ी, जिला झुंझुनूं को हिरासत में ले लिया। मामले में चालक के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 281 एवं 106(1) के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है।