Tonk News: रेलवे स्टेशन पर ट्रेन से कटकर शादीशुदा युवक-युवती की मौत, प्रेम प्रसंग की आशंका

इससे पहल निवाई रेलवे स्टेशन पर एक दर्दनाक हादसा हुआ था। दरअसल पानी पीने के लिए प्लेटफॉर्म पर उतरी महिला जब चलती ट्रेन में चढ़ने का प्रयास कर रही थी, तभी वह दो कोचों के बीच बने गैप में फिसलकर पटरी पर गिर गई। ट्रेन की चपेट में आने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई थी। मृतका की पहचान सोनम (28) पत्नी राजवेन्द्र सिंह जाटव केन निवासी जरीला तहसील रूपबास थाना सदावल जिला भरतपुर के रूप में हुई। सोनम स्वयं सहायता समूह के साथ कार्य करती थी और समूह की अन्य महिलाओं के साथ जयपुर जा रही थी। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया।