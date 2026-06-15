Bikaner News: हनुमान बेनीवाल की सुरक्षा में कटौती से लेकर किसानों के मुद्दों तक, आरएलपी का कलक्ट्रेट पर प्रदर्शन

नेताओं ने इन मामलों में जल्द कार्रवाई की मांग की। आरएलपी नेताओं ने कहा कि जनहित से जुड़े मुद्दों की लगातार अनदेखी की जा रही है। उन्होंने सरकार से समस्याओं के समाधान के लिए प्रभावी कदम उठाने की मांग की। प्रदर्शन में आरएलपी नेता दानाराम घिंटाला, विजयपाल बेनीवाल, विवेक माचरा सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। आरएलपी ने चेतावनी दी कि यदि समस्याओं का शीघ्र समाधान नहीं किया गया तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा।