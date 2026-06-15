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Bikaner News: हनुमान बेनीवाल की सुरक्षा में कटौती से लेकर किसानों के मुद्दों तक, आरएलपी का कलक्ट्रेट पर प्रदर्शन

Hanuman Beniwal: बीकानेर में आरएलपी ने सोमवार को जनसमस्याओं को लेकर जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने गांधी पार्क से रैली निकालकर जिला कलक्ट्रेट पहुंच ज्ञापन सौंपा

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बीकानेर

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Rakesh Mishra

Jun 15, 2026

RLP protest in Bikaner

कलक्ट्रेट पर प्रदर्शन करते हुए। फोटो- पत्रिका

बीकानेर। जनसमस्याओं को लेकर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी (आरएलपी) ने सोमवार को जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किया। पार्टी कार्यकर्ताओं ने गांधी पार्क से रैली निकाली और कलक्ट्रेट पहुंचकर जिला कलक्टर के माध्यम से राज्य सरकार के नाम ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शन के दौरान आरएलपी नेताओं ने पार्टी संयोजक हनुमान बेनीवाल की सुरक्षा में कमी, पीबीएम अस्पताल की अव्यवस्थाएं, किसानों की समस्याएं, नकली बीज के मामलों और कथित रिश्वत प्रकरण का मुद्दा उठाया।

नेताओं ने इन मामलों में जल्द कार्रवाई की मांग की। आरएलपी नेताओं ने कहा कि जनहित से जुड़े मुद्दों की लगातार अनदेखी की जा रही है। उन्होंने सरकार से समस्याओं के समाधान के लिए प्रभावी कदम उठाने की मांग की। प्रदर्शन में आरएलपी नेता दानाराम घिंटाला, विजयपाल बेनीवाल, विवेक माचरा सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। आरएलपी ने चेतावनी दी कि यदि समस्याओं का शीघ्र समाधान नहीं किया गया तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा।

नोट.. खबर अपडेट की जा रही है।

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Published on:

15 Jun 2026 02:52 pm

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