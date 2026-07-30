Bikaner News : बीकानेर के 2 हार्डकोर हिस्ट्रीशीटरों पर पुलिस-BDA का एक्शन, 10 से ज्यादा अवैध कब्जे पर चला बुलडोजर

Bikaner Illegal Encroachment : बीकानेर के एसपी मृदुल कच्छावा के निर्देशन में अपराधियों पर पुलिस का बड़ा एक्शन किया गया। बीकानेर में आज हिस्ट्रीशीटर अपराधियों पर पुलिस का “ऑपरेशन बुलडोजर” चला। जिले में 2 हिस्ट्रीशीटरों के अवैध निर्माण को ढहाया गया। आधे घंटे चली कार्रवाई में इस मौके पर बीकानेर डेवलपमेंट अथॉरिटी और 2 थानों की पुलिस मौजूद रही। कार्रवाई में आरोपियों के 10 से ज्यादा कब्जे पर बुलडोजर चलाया गया। कार्रवाई गंगाशहर इलाके में करमीसर गांव की ओर जाने वाले रास्ते पर की गई। इसमें जमीनों पर बाउंड्री कर लोहे के गेट लगा कर कब्जा किया गया था।