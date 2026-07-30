30 जुलाई 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP Protest

CWG 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

बीकानेर

Bikaner News : बीकानेर के 2 हार्डकोर हिस्ट्रीशीटरों पर पुलिस-BDA का एक्शन, 10 से ज्यादा अवैध कब्जे पर चला बुलडोजर

Bikaner Illegal Encroachment : बीकानेर से बड़ी खबर। बीकानेर के एसपी मृदुल कच्छावा के निर्देशन में अपराधियों पर पुलिस का बड़ा एक्शन किया गया। बीकानेर में 2 हिस्ट्रीशीटरों के अवैध निर्माण को ढहाया गया।
2 min read
Google source verification

बीकानेर

image

Sanjay Kumar Srivastava

Jul 30, 2026

Bikaner hardcore history sheeter 10 illegal encroachment Police BDA action run bulldozer

Bikaner Illegal Encroachment : अवैध कब्जे को हटाता बुलडोजर। फोटो पत्रिका

Bikaner Illegal Encroachment : बीकानेर के एसपी मृदुल कच्छावा के निर्देशन में अपराधियों पर पुलिस का बड़ा एक्शन किया गया। बीकानेर में आज हिस्ट्रीशीटर अपराधियों पर पुलिस का “ऑपरेशन बुलडोजर” चला। जिले में 2 हिस्ट्रीशीटरों के अवैध निर्माण को ढहाया गया। आधे घंटे चली कार्रवाई में इस मौके पर बीकानेर डेवलपमेंट अथॉरिटी और 2 थानों की पुलिस मौजूद रही। कार्रवाई में आरोपियों के 10 से ज्यादा कब्जे पर बुलडोजर चलाया गया। कार्रवाई गंगाशहर इलाके में करमीसर गांव की ओर जाने वाले रास्ते पर की गई। इसमें जमीनों पर बाउंड्री कर लोहे के गेट लगा कर कब्जा किया गया था।

जानकारी के अनुसार गंगाशहर थाना क्षेत्र के हिस्ट्रीशीटर आमिर खान और हसन अली से जुड़ी अवैध संपत्तियों और अतिक्रमणों को प्रशासन ने चिन्हित किया था। गुरुवार को बीकानेर विकास प्राधिकरण (BDA) और पुलिस की संयुक्त टीम ने मौके पर पहुंचकर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू की।

कार्रवाई के दौरान गंगाशहर सीओ हिमांशु शर्मा के नेतृत्व में बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा। गंगाशहर थानाधिकारी परमेश्वर सुथार, नाल थानाधिकारी विकास विश्नोई सहित कई थाना क्षेत्रों का पुलिस जाब्ता मौके पर मौजूद थे। बीकानेर विकास प्राधिकरण (बीडीए) के उपायुक्त कुणाल राहड़ और तहसीलदार आकांक्षा गोदारा भी कार्रवाई की निगरानी करते रहे। यह कार्रवाई रेंज आईजी ओमप्रकाश और एसपी मृदुल कच्छावा के निर्देशन में की गई।

आमीन खान हार्डकोर हिस्ट्रीशीटर

आमीन खान कोटगेट थाने का हार्डकोर हिस्ट्रीशीटर है। उसके खिलाफ हत्या, हत्या का प्रयास और हथियार तस्करी के आरोप हैं। बीते 20 साल से आमीन खान के खिलाफ हथियार सप्लाई के मामले दर्ज हैं। बीकानेर में उसपर 50 से ज्यादा मामले दर्ज हैं।

Rajasthan Scheme : राजस्थान में करीब 30,000 मेधावी छात्राओं को मिलेगी स्कूटी, मेरिट सूची जारी

ये भी पढ़ें
Rajasthan Around 30,000 meritorious girl students will get scooties merit list Release

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

30 Jul 2026 03:38 pm

Published on:

30 Jul 2026 03:38 pm

Hindi News / Rajasthan / Bikaner / Bikaner News : बीकानेर के 2 हार्डकोर हिस्ट्रीशीटरों पर पुलिस-BDA का एक्शन, 10 से ज्यादा अवैध कब्जे पर चला बुलडोजर

बड़ी खबरें

View All

बीकानेर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

सुविधाओं से महरूम प्राइवेट बस स्टैंड, धूप-प्यास और अव्यवस्था के बीच सफर को मजबूर यात्री

दुकान के आगे टिनशेड नीचे बैठकर बस का इंतजार करते यात्री
बीकानेर

आबादी बढ़ी, अपराध बढ़े… लेकिन 15 साल से नहीं बढ़ी श्रीडूंगरगढ़ थाने की नफरी

पुलिस थाना श्रीडूंगरगढ़।
बीकानेर

कृषि विवि के स्थापना दिवस पर आएंगे राज्यपाल, किसानों-विद्यार्थियों से करेंगे संवाद

. स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय
बीकानेर

बीकानेर: मरा हुआ आदमी खुद आया जमीन बेचने! रजिस्ट्री ऑफिस में असली वारिसों को देख उड़े अफसरों के होश, जानें फिर क्या हुआ?

khajuwala bikaner land registry scam
बीकानेर

बीकानेर के हर स्कूल से पांच नवाचारी विद्यार्थियों का नामांकन अनिवार्य

शिक्षा विभाग
बीकानेर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.