आबादी बढ़ी, अपराध बढ़े… लेकिन 15 साल से नहीं बढ़ी श्रीडूंगरगढ़ थाने की नफरी

जानकारी के अनुसार वर्ष 2011 में पूरे क्षेत्र की आबादी करीब 2 लाख 41 हजार तथा थाना क्षेत्र की आबादी लगभग 1 लाख 70 हजार थी। वर्ष 2021 तक आबादी में करीब 23 प्रतिशत की वृद्धि हुई। वर्तमान अनुमान के अनुसार वर्ष 2026 में पूरे क्षेत्र की आबादी करीब 3 लाख 25 हजार पहुंच चुकी है। इसमें श्रीडूंगरगढ़ थाना क्षेत्र की आबादी लगभग 2 लाख 30 हजार तथा सेरुणा थाना क्षेत्र की आबादी करीब 95 हजार है। वर्ष 2012 में सेरुणा थाना बनने के बाद श्रीडूंगरगढ़ थाना क्षेत्र से करीब 86 हजार आबादी अलग हो गई, लेकिन इसके बावजूद श्रीडूंगरगढ़ थाने का कार्यभार कम नहीं हुआ।

15 साल से स्वीकृत नफरी यथावत