बीकानेर के हर स्कूल से पांच नवाचारी विद्यार्थियों का नामांकन अनिवार्य

इंस्पायर अवार्ड-मानक योजना के तहत सत्र 2026-27 में बीकानेर जिले के हर सरकारी और निजी स्कूल से कक्षा 6 से 12 तक के कम से कम पांच नवाचारी विद्यार्थियों के मौलिक विचारों का ऑनलाइन नामांकन अनिवार्य किया गया है। जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक रामगोपाल शर्मा ने सभी मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारियों और विद्यालयों को 15 सितंबर 2026 तक इ-एमआईएएल पोर्टल पर नामांकन प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए हैं। निर्धारित तिथि के बाद किसी भी प्रकार का आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।

निर्देशों के अनुसार, प्रत्येक विद्यालय से नवाचारी एवं वैज्ञानिक सोच रखने वाले विद्यार्थियों के कम से कम पांच मौलिक नवाचार ऑनलाइन नामांकित किए जाएंगे। इनमें से अधिकतम दो नामांकन कक्षा 11 या 12 के केवल विज्ञान संकाय के विद्यार्थियों के हो सकेंगे। शेष नामांकन अन्य कक्षाओं के विद्यार्थियों से किए जाने हैं।