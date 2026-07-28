बीकानेर का अनिल कैसे बना PAK गैंगस्टर शहजाद भट्टी गैंग का मोहरा? ATS ने दबोचा, एक्टिवेट करके देता था भारतीय SIM

बज्जू थाना पुलिस और एटीएस की टीमें अब आरोपी अनिल कुमार से लगातार पूछताछ कर रही हैं। जांच का मुख्य केंद्र यह पता लगाना है कि क्या अनिल ने इससे पहले भी पाकिस्तान में किसी को भारतीय सिम, ओटीपी या कोई अन्य रणनीतिक और संवेदनशील जानकारी भेजी थी। पुलिस यह भी खंगाल रही है कि अनिल को इसके बदले में कोई आर्थिक मदद मिली थी या उसे किसी बड़े मंसूबे के तहत इस्तेमाल किया जा रहा था। सुरक्षा एजेंसियां इस पूरे नेटवर्क की परतें उधेड़ने में जुटी हैं।