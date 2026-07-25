Bikaner: सरकारी अस्पताल में चोरी कर रहा युवक छत से कूदा, गार्ड ने पकड़ा तो मारने की दी धमकी, ICU में भर्ती

सरकारी अस्पताल पीबीएम में चोर अब मरीजों या तीमारदारों ही नहीं, बल्कि अस्पताल की सरकारी संपत्ति पर भी हाथ साफ करने लगे हैं। पोस्ट कोविड वार्ड की छत से कॉपर पाइप चोरी कर रहा एक युवक सुरक्षा गार्ड की नजर में आ गया। गार्ड के शोर मचाते ही आरोपी छत से कूदकर भाग निकला, लेकिन कर्मचारियों और सुरक्षा गार्डों ने पीछा कर ट्रॉमा सेंटर के पास उसे दबोच लिया। घटना ने एक बार फिर पीबीएम अस्पताल की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। घटना के बाद अस्पताल परिसर में अफरा-तफरी का माहौल बन गया।