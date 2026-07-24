Bikaner: पति की मौत के बाद लिव-इन रिलेशन में रहने लगी 3 बेटियों की मां, पंचायत ने परिवार का किया बहिष्कार

परिवादी के अनुसार उसकी बहन का विवाह वर्ष 2012 में हुआ था। उसके तीन बेटियां है। मई माह में उसके पति की मौत हो गई। पति की मृत्यु के बाद वह ससुराल में रह रही थी। यहां उसे मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना झेलनी पड़ी। बाद में वह अपनी इच्छा से एक युवक के साथ चली गई। इसके बाद समाज के कुछ लोगों ने पंचायत बुलाकर पूरे परिवार के खिलाफ सामाजिक कार्रवाई करने का निर्णय किया। इतना ही नहीं, समाज के अन्य लोगों को भी परिवार से किसी प्रकार का संबंध नहीं रखने के निर्देश दिए गए। परिवादी का कहना है कि इस फैसले के बाद परिवार लगातार सामाजिक और मानसिक दबाव का सामना कर रहा है।