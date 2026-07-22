Bikaner: रिश्तेदारी का विवाद सुलझाने के लिए बुलाई गई पंचायत में बुजुर्ग की पिटाई से मौत, हत्या का मामला दर्ज

सूरतगढ़ पुलिस ने रिपोर्ट के आधार पर हत्या सहित विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। गौरतलब है कि पिछले सप्ताह बीकानेर जिले के छतरगढ़ थाना इलाके में पंचायती के दौरान तीन जनों की हत्या कर दी गई थी। परिवादी सत्यनारायण सोनी ने रिपोर्ट में बताया कि उनकी पुत्री रेखा की शादी सूरतगढ़ निवासी राधाकिशन पुत्र गौरीशंकर सोनी से हुई थी। करीब दो माह पहले ससुराल पक्ष ने रेखा के साथ मारपीट कर उसे घर से निकाल दिया था। इसी विवाद के समाधान और समझौते के लिए सोमवार को परिवार के छह सदस्य श्रीगंगानगर जिले के सूरतगढ़ पहुंचे थे।