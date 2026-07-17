17 जुलाई 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Monsoon

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

दौसा

राजस्थान में खाप पंचायत के फरमान के बाद लव मैरिज करने वाली महिला ने जारी किया वीडियो, जानिए क्या कुछ कहा

Dausa Love Marriage Case: राजस्थान के दौसा जिले में खाप पंचायत के तुगलकी फरमान के बाद लव मैरिज करने वाले महिला ने सोशल मीडिया पर वीडियो जारी किया। महिला ने जान का खतरा बताते हुए पुलिस से सुरक्षा की गुहार लगाई है।
2 min read
Google source verification

दौसा

image

Anil Prajapat

Jul 17, 2026

Dausa love marriage case-1

महिला ने वीडियो जारी कर लगाई सुरक्षा की गुहार। फोटो: पत्रिका

Dausa Khap Panchayat: दौसा। राजस्थान के दौसा जिले में खाप पंचायत के तुगलकी फरमान के बाद लव मैरिज करने वाले महिला ने सोशल मीडिया पर वीडियो जारी किया। महिला ने अपने ससुराल और पीहर पक्ष के कुछ लोगों से जान का खतरा बताते हुए पुलिस से सुरक्षा की गुहार लगाई है। इधर, इस मामले में 8 नामजद सहित करीब 125 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर पुलिस जांच में जुटी है। बता दें कि शा​दीशुदा महिला से लव मैरिज करने के बाद 84 गांवों की खाप पंचायत ने युवक पर 21 लाख रुपए का जुर्माना लगाया था। साथ ही जुर्माना नहीं देने पर परिवार का सामाजिक बहिष्कार करने की चेतावनी दी थी।

मामले के तूल पकड़ने के बाद लव मैरिज करने वाली महिला ने वीडियो जारी कर अपनी जान को खतरा बताते हुए पुलिस प्रशासन से सुरक्षा की गुहार लगाई है। महिला ने एक वीडियो जारी कर दावा किया है कि उसने अपनी इच्छा और सहमति से प्रेम विवाह किया है। उसका अपहरण या जबरदस्ती नहीं हुई।

महिला ने कहा कि उसकी शादी उसकी इच्छा के विरुद्ध कराई गई थी और वह अपनी मर्जी से युवक के साथ रह रही है। उसने ससुराल और पीहर पक्ष के कुछ लोगों की ओर से प्रताड़ित किया जा रहा है। ऐसे उसकी जान को खतरा हो सकता है। महिला ने पुलिस प्रशासन से सुरक्षा की मांग भी की है।

खाप पंचायत का वीडियो भी हो रहा वायरल

रामगढ़ पचवारा क्षेत्र के कंवरपुरा गांव से जुड़े लव मैरिज प्रकरण को लेकर कौशी बड़ी आश्रम में आयोजित खाप पंचायत का भी वीडियो वायरल हो रहा है। जिसमें पंचायत के प्रतिनिधियों की ओर से युवक पक्ष पर 21 लाख रुपए का आर्थिक दंड लगाने की घोषणा की गई है। इसमें शादी से जुड़े खर्च, जेवरात एवं अन्य मदों को शामिल बताया गया है। साथ ही भविष्य में ऐसे मामलों में 51 लाख रुपए तक जुर्माना लगाने की चेतावनी भी दी गई है। युवक के परिजनों का आरोप है कि पंचायत ने उन्हें दोषी ठहराते हुए जबरन जुर्माना लगाया और राशि जमा नहीं करने पर सामाजिक बहिष्कार की धमकी दी।

ये है पूरा मामला

क्षेत्र की एक युवती अपने परिवार के साथ जयपुर क्षेत्र में रहती थी। उसकी शादी 29 अप्रेल को कंवरपुरा क्षेत्र के एक युवक के साथ हुई। लेकिन शादी के करीब दो माह बाद ही यह नव विवाहिता घर से चली गई और उसने रामगढ पचवारा क्षेत्र के एक युवक के साथ रहने लगी थी, इस मामले को लेकर परिजनों की ओर से जयपुर के कानोता थाने में गुमशुदगी का प्रकरण भी दर्ज कराया था, जिस पर महिला ने उक्त युवक के साथ ही रहने के संबंध में अपने बयान दर्ज कराए थे। कंवरपुरा क्षेत्र के ससुराल पक्ष के लोगों की मांग है कि उनकी महिला को लौटाया जाए या उनका सामाजिक स्तर पर कोई निर्णय किया जाए। इस मुद्दों को लेकर पंचायत का आयोजन हुआ था।

Bikaner Triple Murder: जहां गूंज रही थी हंसी, वहां कुछ मिनटों में पसरा मातम; परिजन बोले- काश… वहां नहीं जाते!

ये भी पढ़ें
Bikaner Triple Murder

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

17 Jul 2026 01:56 pm

Published on:

17 Jul 2026 01:56 pm

Hindi News / Rajasthan / Dausa / राजस्थान में खाप पंचायत के फरमान के बाद लव मैरिज करने वाली महिला ने जारी किया वीडियो, जानिए क्या कुछ कहा

बड़ी खबरें

View All

दौसा

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Rajasthan Crime: घर में मां की बेरहमी से हत्या के बाद दादा-दादी को भी धमकाया, हत्यारे बेटे को अब उम्रकैद

Lalsot Mother Murder Case
दौसा

प्रेमी ने शादीशुदा महिला से की लव मैरिज, दौसा की खाप पंचायत के फैसले से हरकत में आया पुलिस प्रशासन

Dausa Lalsot love marriage case
दौसा

Dausa News: रूठकर पीहर गई पत्नी को मनाने के लिए रची झूठी कहानी, अब पुलिस करेगी पति पर कार्रवाई

Dausa Crime
दौसा

ATM लूटने आए नकाबपोश बदमाश, 6 मिनट तक कैश बॉक्स उखाड़ने की कोशिश, CCTV में कैद हुई दौसा की वारदात

Dausa SBI ATM News
दौसा

Dausa Firing: मेहंदीपुर बालाजी से लौट रही बस में फायरिंग, पति ने पत्नी को मारी गोली, दोनों में हुआ था विवाद

Dausa Bus Firing
दौसा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.