Dausa News: रूठकर पीहर गई पत्नी को मनाने के लिए रची झूठी कहानी, अब पुलिस करेगी पति पर कार्रवाई

Police Revel Dausa Theft Case: पत्नी को मायके से वापस बुलाने और ससुराल पक्ष की सहानुभूति पाने के लिए एक युवक ने अपने ही घर में 3.50 लाख रुपए की चोरी की झूठी कहानी रच डाली लेकिन पुलिस की वैज्ञानिक जांच और साक्ष्यों के सामने उसका पूरा नाटक बेनकाब हो गया। पुलिस ने युवक के घर से ही कथित चोरी का पूरा सामान बरामद कर लिया। थानाधिकारी हरलाल मीणा ने बताया कि 10 जुलाई 2026 को टोडा गंगा निवासी 23 साल के राजेश सैनी पुत्र रामजीलाल माली ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि रात करीब 2 बजे अज्ञात चोर उसके सूने मकान का ताला तोड़कर 1.40 लाख रुपए नकद तथा सोने-चांदी के आभूषण सहित करीब 3.50 लाख रुपए का सामान चोरी कर ले गए।