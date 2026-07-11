Rajasthan: दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे पर 8 लोगों की मौत मामले में ट्रेलर चालक गिरफ्तार, जांच में सामने आई बड़ी लापरवाही

दौसा बांदीकुई दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर धनावड़-कोलवा के समीप ऋषिकेश से इंदौर (मध्यप्रदेश) जा रही हंस ट्रेवल्स की सवारियों से भरी स्लीपर बस 30 जून तड़के करीब ढाई बजे ओवरटेक करते समय एक ट्रेलर से टकरा गई थी। टक्कर के बाद बस में भीषण आग लग गई थी। हादसे में आठ लोगों की मौत हो गई, जबकि 22 यात्री घायल हुए थे। छह लोग जिंदा जल गए, जबकि दो घायलों ने जिला अस्पताल में उपचार के दौरान दम तोड़ दिया था। घायलों ने बताया था कि ट्रेलर से टकराने के बाद करीब दो मिनट बाद बस में आग लगी थी यदि बस का आपातकालीन गेट खुल जाता तो शायद वे बच जाते। हादसे के वक्त बस में कुल 37 यात्री सवार थे। मौके पर मिले शव पूरी तरह जल चुके थे, जिससे उनकी पहचान करना मुश्किल था। पुलिस ने मृतकों की पहचान के लिए डीएनए जांच करवाई। इसके बाद शव परिजनों को सौंपे गए थे।