Dausa Crime News: दौसा। मानपुर थाना पुलिस ने हत्या और डकैती की एक बड़ी साजिश का खुलासा करते हुए हथियारों से लैस चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से तीन देशी कट्टे, एक देशी पिस्टल, 31 जिंदा कारतूस तथा वारदात में प्रयुक्त कार बरामद की है। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि आरोपी आगरा में कोटा के हिस्ट्रीशीटर शाहरुख की हत्या कर नकदी लूटने का षड़यंत्र बनाकर निकले थे, लेकिन पुलिस ने समय रहते कार्रवाई कर उनके मंसूबों को विफल कर दिया।