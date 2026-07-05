Delhi-Mumbai Expressway: राजस्थान में जहां हुई 8 लोगों की मौत, वहां सुरक्षा मानकों का जायजा लेने 8 को आएंगे नितिन गडकरी

हादसे के बाद मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने लगातार तीसरे दिन भी बैठक कर संभागीय आयुक्तों को सभी जिला कलक्टर्स की बैठक आयोजित कर जिला स्तरीय सड़क सुरक्षा समितियों की बैठकों की समीक्षा करने के निर्देश दिए थे। उन्होंने कहा कि सभी विभाग आपसी समन्वय के साथ कार्य करते हुए सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए ठोस एवं प्रभावी कदम उठाएं। बैठक में महानिदेशक पुलिस राजीव कुमार शर्मा, अतिरिक्त मुख्य सचिव, सार्वजनिक निर्माण विभाग प्रवीण गुप्ता एवं प्रमुख शासन सचिव परिवहन भवानी सिंह देथा शासन सचिव स्वायत शासन विभाग रवि जैन सहित अनेक अधिकारी जुड़े थे।