Dausa Bus Fire Accident: किसी ने पत्नी तो किसी ने पति को खोया, आग की लपटों के बीच मची चीख पुकार, 8 लोगों की मौत

इधर, घायलों की चीख पुकार से दौसा का जिला अस्पताल भी गूंज उठा। घायल होने के बाद भी कोई अपने पति तो कोई अपनी पत्नी के बारे में जानने कोशिश करते दिखे। जिला अस्पताल में भर्ती इंदौर की रहने वाली दिव्या बार-बार यही गुहार लगा रही है कि कोई मेरे पति को ढूंढकर ला दो। महिला ने बताया कि वह रात को वह अपने पति और दो बच्चों के साथ बस में सो रही थी। तभी तेज धमका हुआ और नींद खुल गई। देखा तो पति सीट पर नहीं था और बेटी के सिर से खून बह रहा था। बस में उठती आग की लटपे देखकर अपने दोनों बच्चों के साथ नीचे उतर आई। लेकिन, पति दीपक कहीं भी नहीं मिले। महिला अब पुलिस और प्रशासन से गुहार लगा रही है कि उसके पति को ढूंढकर ला दो।