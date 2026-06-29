राजस्थान: एशिया के सबसे बड़े कच्चे डैम से अरबों लीटर पानी बहा व्यर्थ, 9KM का प्रोजेक्ट बदल सकता है 40 गांवों की तस्वीर

दोनों वर्षों में बांध में भराव क्षमता से इतना अधिक पानी आया कि एशिया का यह सबसे बड़ा कच्चा बांध एक-दो बार नहीं, बल्कि 8 बार और पूरा भर सकता था। लेकिन जल संरक्षण की दूरदर्शी योजना के अभाव में यह बहुमूल्य जल ओवरफ्लो होकर मोरेल, बनास और चंबल नदी के रास्ते समुद्र में चला गया। दूसरी ओर इस बांध से कुछ ही किलोमीटर दूर स्थित दौसा जिले के राहुवास, दक्षिण बिनोरी सागर और खारली जैसे बांध एक-एक बूंद पानी के लिए तरसते रहे और खाली पड़े हैं। इन बांधों के खाली रहने से आसपास के सैकड़ों गांवों में भूजल स्तर लगातार गिरता गया। कई क्षेत्रों में किसानों को सिंचाई के लिए गहरे बोरवेल पर निर्भर रहना पड़ा, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल संकट भी समय-समय पर गंभीर रूप धारण करता रहा।