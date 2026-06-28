राजस्थान: पति की हत्या के बाद नहाई, कपड़े धोए, फिर करने लगी रोने का नाटक, पत्नी गिरफ्तार

सूत्रों के अनुसार रमेश नशे का आदी था और नशे सहित अन्य कारणों से पति-पत्नी के बीच अक्सर विवाद होता रहता था। घटना वाले दिन भी दोनों के बीच कहासुनी हुई। बताया जा रहा है कि रमेश नशे में था। विवाद बढ़ने पर पत्नी ने उसके सिर पर पत्थर से कई वार किए, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। वारदात के बाद महिला ने रिश्तेदारों को बताया कि किसी ने रमेश की हत्या कर दी है और उसका शव पेड़ों के बीच पड़ा है। इस हत्या में कोई और शामिल है या नहीं, इसको लेकर पुलिस एफएसएल जांच करवा रही है। इसके अलावा महिला के कॉल डिटेल का पता लगवाया जा रहा है। साथ ही कहा कि महिला कुछ समय पति से दूर जाकर दिल्ली रही थी, इसकी जांच भी की जाए।