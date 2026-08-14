Dausa: ‘ये लो अम्मा 24.26 लाख रुपए…’, खुद चेक सौंपने पहुंचे न्यायाधीश तो 96 साल की वृद्धा के छलके आंसू, दिया आशीर्वाद

बताया गया कि सम्पत्ति देवी की उम्र 96 साल है और शारीरिक असमर्थता के कारण उनके लिए दौसा जिला न्यायालय के प्रथम तल तक पहुंचना मुश्किल था। ऐसे में न्यायाधीश ने उन्हें ऊपर बुलाने के बजाय स्वयं नीचे जाकर चेक सौंपने का निर्णय लिया। कार में ही आवश्यक प्रक्रिया पूरी करवाने के बाद उन्हें अवार्ड राशि का चेक दिया। उन्होंने कहा कि 'अम्मा ये लो आपका 24.26 लाख रुपए का चेक।' जिसके बाद वृद्धा भावुक हो गई और खुशी के आंसू के साथ न्यायधीश को आशीर्वाद देने लगी।