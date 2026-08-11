RAS Pinki Meena: रिश्वतकांड से चर्चा में आईं आरएएस पिंकी मीणा का फिर तबादला, अब यहां मिली जिम्मेदारी

दौसा। राजस्थान में पंचायत और निकाय चुनाव से पहले हुए बड़े प्रशासनिक फेरबदल में चर्चित RAS अधिकारी पिंकी मीणा का भी तबादला किया गया है। करीब डेढ़ महीने पहले ही साढ़े पांच साल के निलंबन के बाद सरकारी सेवा में वापस लौटीं पिंकी मीणा को अब दौसा में सहायक कलक्टर मुख्यालय की जिम्मेदारी दी गई है। इससे पहले वह सवाई माधोपुर में प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग में सहायक निदेशक के पद पर तैनात थीं। नई पोस्टिंग के बाद एक बार फिर पिंकी मीणा प्रशासनिक हलकों में चर्चा में हैं।