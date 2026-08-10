Dausa News: सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे दो भाइयों की पौंड में डूबने से मौत, परिवार में पसरा मातम

दौसा। बांदीकुई के कोलवा थाना क्षेत्र में रविवार को दर्दनाक हादसे में दो चचेरे भाइयों की फार्म पौंड में डूबने से मौत हो गई। झांकी वाली ढाणी में बने गहरे फार्म पौंड में 19 वर्षीय विनय कुमार मीणा और 32 वर्षीय योगेंद्र कुमार मीणा डूब गए। बताया जा रहा है कि एक भाई को डूबता देख दूसरे ने उसे बचाने के लिए पानी में छलांग लगा दी, लेकिन गहराई अधिक होने के कारण दोनों ही पानी में समा गए। दोनों प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे थे।