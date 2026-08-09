किरोड़ी लाल मीणा बोले- ‘जब तक मेरे तन में जान है आरक्षण का कोई बाल बांका नहीं कर सकता’, आदिवासी महोत्सव की धूम

किरोड़ी लाल मीणा ने पंच अथाई को मीणा हाईकोर्ट के नाम से पहचाने जाने के पीछे की घटना भी सुनाई। उन्होंने बताया कि एक समय पंचायत से जुड़े मामले में बड़ी संख्या में लोग जुटे थे। करीब 50 हजार लोग दौसा की ओर बढ़े थे। इनमें बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल थीं। कुछ किलोमीटर आगे बढ़ने के बाद पुलिस ने 14 पंचों को लाकर लोगों को सौंप दिया। उन्होंने कहा कि आज तक उन्हें समझ नहीं आया कि प्रशासन ने आखिर ऐसा फैसला क्यों लिया। उन्होंने कहा कि जनता की ताकत सबसे बड़ी होती है और इसी संघर्ष के कारण यह स्थान मीणा हाईकोर्ट के नाम से जाना जाने लगा।