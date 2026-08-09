‘कांग्रेस ने बेचे पेपर…’, डोटासरा और गहलोत पर मदन दिलावर का तंज, थर्ड ग्रेड शिक्षकों के तबादलों पर दिया बड़ा अपडेट

मदन दिलावर ने पिछली सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस ने शिक्षा व्यवस्था का बंटाधार कर दिया। अंग्रेजी माध्यम स्कूल खोलने के नाम पर सिर्फ जनता को धोखा दिया, हकीकत में हिंदी माध्यम के स्कूलों पर ही अंग्रेजी के बोर्ड लटका दिए गए। पेपर लीक मामले पर कांग्रेस को घेरते हुए दिलावर ने कहा कि इनके राज में जमकर पेपर बेचे गए और धन कमाया गया।