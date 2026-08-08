कोटा में हादसा: 14 फीट ऊंची बालकनी से गिरकर डेढ़ साल की बच्ची की मौत, मां पास ही खड़ी थी

Kota Balcony Accident: राजस्थान के कोटा शहर से दर्दनाक और दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है। जवाहर नगर थाना इलाके में एक बड़ा हादसा हो गया, जहां मकान की पहली मंजिल की बालकनी से गिरकर डेढ़ साल की मासूम बच्ची की मौत हो गई। बच्ची का नाम परी था। वह अपनी मां के पास ही बालकनी में खड़ी होकर खेल रही थी, तभी अचानक उसका संतुलन बिगड़ गया और वह करीब 14 फीट की ऊंचाई से सीधे नीचे फर्श पर आ गिरी।