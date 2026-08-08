जयपुर में SUV कार की टक्कर से स्कूल बस पलटी- 19 बच्चे घायल, ‘ओवरटेक’ की वजह से हादसा 

जयपुर जिले के निकटवर्ती जोबनेर कस्बे से एक दर्दनाक सड़क हादसे की खबर सामने आई है। जोबनेर कस्बे के महला रोड पर एक निजी विद्यालय की बस को ओवरटेक करने के प्रयास में एक अनियंत्रित SUV कार ने जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि टक्कर के बाद स्कूल बस और कार दोनों ही सड़क पर अनियंत्रित होकर पलट गईं। इस भीषण दुर्घटना में बस में सवार 19 स्कूली बच्चे घायल हो गए हैं, जिससे इलाके में अफरा-तफरी का माहौल बन गया।