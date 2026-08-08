मानसून एक्टिव: राजस्थान में आज से तेज बारिश का अलर्ट, 4 जिलों में IMD की चेतावनी जारी

IMD Heavy Rain Alert: राजस्थान में मानसून एक बार फिर सक्रिय हो गया है। प्रदेश के कई जिलों में शुक्रवार को मेघगर्जन के साथ हल्की से मध्यम बारिश हुई और कुछ इलाकों में भारी और अतिभारी बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग ने आज से प्रदेश के कई हिस्सों में तेज बारिश का अलर्ट जारी किया है। जिसके साथ ही 8 से 10 अगस्त तक भरतपुर, जयपुर, कोटा, अजमेर और उदयपुर जिले में बारिश की चेतावनी भी जारी की है। पूर्वी राजस्थान में आगामी एक सप्ताह तक मानसून सक्रिय रहने और बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है।