Rajasthan Rain Update : राजस्थान में फिर एक्टिव हुआ मानसून, कई जिलों में 8-10 अगस्त को तेज बारिश की प्रबल संभावना

Rajasthan Rain Update : राजस्थान में एक बार फिर मानसून की बारिश होने जा रही है। प्रदेश का मौसम बदल गया है। सूबे के कई इलाकों में झमाझम बारिश की शुरुआत हो गई है। पूर्वी राजस्थान के अधिकांश भागों में आगामी एक सप्ताह मानसून सक्रिय रहने व बारिश की गतिविधियां जारी रहने की संभावना है। मौसम विभाग के अपडेट के अनुसार राजस्थान में 8-10 अगस्त को भरतपुर, जयपुर, कोटा, अजमेर, उदयपुर संभाग के कुछ भागों में मध्यम से तेज बारिश होने की प्रबल संभावना है। इस दौरान पूर्वी भागों के एक दो स्थानों पर अतिभारी बारिश होने की भी संभावना है।