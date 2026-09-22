Bandebandi: 9 सितंबर से बाड़ेबंदी में पार्षद, आज खुलेगा ‘कैद’ का दरवाजा, जयपुर-जोधपुर-कोटा को 26 सितंबर तक इंतजार

Rajasthan Municipal Elections 2026: जयपुर. राजस्थान के नगरीय निकाय चुनाव में करीब दो सप्ताह से चल रही पार्षदों की बाड़ेबंदी का आज बड़ा चरण खत्म होने जा रहा है। 9 और 11 सितंबर को दो चरणों में मतदान के बाद 14 सितंबर को पार्षदों के चुनाव परिणाम घोषित हुए। चुनाव तिथि की शाम से से ही कई निकायों में राजनीतिक दलों ने अपने जीते हुए पार्षदों को होटल, रिसॉर्ट और अन्य सुरक्षित स्थानों पर रखा। अब 22 सितंबर को उपमहापौर, उपसभापति और उपाध्यक्ष पदों के चुनाव के साथ अधिकांश निकायों में यह बाड़ेबंदी खत्म हो जाएगी।