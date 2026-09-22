राजस्थान के 4 निकायों में BJP-कांग्रेस का खेल बिगाड़ गए RLP, AAP और निर्दलीय, जानें किसे मिली पालिकाध्यक्ष-सभापति की कुर्सी

सभापति पद के चुनाव में मंजू रणवा का चुनाव चिह्न ट्यूब लाइट था। दोपहर एक बजे तक मतदान पूरा होने के बाद मतगणना शुरू की गई। सबसे पहले कांग्रेस की सुशीला खीचड़ को मिले 9 मतों की गणना हुई। इसके बाद भाजपा की विनीता बतरा को मिले 16 मतों की घोषणा की गई। आखिर में करीब डेढ़ बजे रिटर्निंग अधिकारी एवं एसडीएम रवि कुमार ने निर्दलीय प्रत्याशी मंजू रणवा को 35 वोट मिलने पर 19 मतों से विजयी घोषित किया और उन्हें प्रमाण-पत्र प्रदान किया। परिणाम घोषित होते ही विधायक गणेशराज बंसल गुट के पार्षदों ने विधायक के पोस्टर लहराए और जिंदाबाद के नारे लगाए।