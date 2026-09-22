जयपुर में हरे कृष्णा मार्ग पर JDA का नया प्रयोग पहले ही दिन फेल! यू-टर्न में फंसा कंटेनर, लोग बोले- आगे जाएं या पीछे?

जयपुर: जेडीए ने यू-टर्न इस दावे के साथ शुरू किया कि वाहन चालकों को बार-बार सिग्नल पर रुकना नहीं पड़ेगा, ट्रैफिक सरपट दौड़ेगा, लेकिन पहले ही दिन यू-टर्न ने रफ्तार की जगह उलझन परोस दी। जगतपुरा के हरे कृष्णा मार्ग (महल रोड) पर सोमवार से शुरू यू-टर्न प्रयोग को लेकर जेडीए ने पिछले कई दिनों से तैयारियां की थीं, फिर भी सोमवार को यू-टर्न पर कंटेनर फंस गया। उसे घुमाते समय दीवार भी क्षतिग्रस्त हो गई।