राजस्थान के इन जिलों में क्रॉस वोटिंग ने पलटा पूरा खेल, धरा रह गया बहुमत का गणित

जयपुर। राजस्थान में नगरीय निकाय प्रमुखों के चुनाव में बहुमत का गणित कई जगह धरा रह गया। मतदान के दिन अपने ही खेमे के वोट खिसके तो कहीं निर्दलीयों ने पाला बदला। नतीजा यह रहा कि जिस दल के पास बहुमत था, उसके हाथ से कुर्सी निकल गई और कम पार्षदों वाली पार्टी बोर्ड बनाने में सफल रही। भाजपा को कई निकायों में उसके पार्षदों से काफी ज्यादा वोट मिले। सेंधमारी से कांग्रेस परेशान रही।