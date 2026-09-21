Rajasthan Nikay Chunav : 302 निकायों का रिजल्ट घोषित, भाजपा ने 198 सीटों पर जमाया कब्जा, कांग्रेस के खाते में 94 निकाय

Rajasthan Nikay Chunav : जयपुर. राजस्थान में नगरीय निकाय के प्रमुखों के चुनाव में सोमवार देर शाम तक 302 निकायों के परिणाम घोषित कर दिए गए, जिनमें भाजपा 198 निकायों में अध्यक्ष बनाकर आगे रही और 94 निकाय कांग्रेस के खाते में आए। सात निगमों के परिणाम में अलवर, अजमेर, भीलवाड़ा, भरतपुर, पाली, उदयपुर के छह निगम जीत भाजपा आगे रही। बीकानेर में कांग्रेस ने कब्जा जमाया। भाजपा को करीब 65 प्रतिशत और कांग्रेस को करीब 31 प्रतिशत निकाय मिले। शेष 10 निकाय निर्दलीयों और छोटे दलों के हिस्से आए। सूरतगढ़ का रिजल्ट भाजपा के खाते में आया है।