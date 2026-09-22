Rajasthan: पंचायत चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग ने दिए बड़े संकेत, जल्द बजेगा बिगुल, 304 निकायों में आचार संहिता समाप्त

जयपुर। राजस्थान में नगरीय निकाय चुनाव की प्रक्रिया पूरी होने के साथ ही अब पंचायत चुनाव का इंतजार कर रहे संभावित प्रत्याशियों और राजनीतिक दलों की नजरें ग्रामीण क्षेत्र पर टिक गई हैं। राज्य निर्वाचन आयोग ने 304 नगरीय निकाय क्षेत्रों में चुनाव के लिए लागू आदर्श आचार संहिता तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी है। इसके साथ ही प्रदेश में पंचायत चुनाव की तैयारियों को लेकर भी महत्वपूर्ण संकेत मिले हैं। आयोग ने स्पष्ट किया है कि पंचायतीराज संस्थाओं के आम चुनाव जल्द संपन्न करवाए जाने हैं।