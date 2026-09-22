Banswara : बांसवाड़ा में चंकी उपसभापति, कुशलगढ़ में नरेश, परतापुर में इश्तियाक उपाध्यक्ष, खुशी से झूमे कार्यकर्ता

Banswara : बांसवाड़ा नगर निकाय चुनाव 2026 की चुनाव प्रक्रिया के अंतिम चरण में मंगलवार को उपसभापति एवं उपाध्यक्ष के निर्वाचन की प्रक्रिया हुई। इसमें बांसवाड़ा नगर परिषद् उपसभापति चंकी शाह निर्वाचित हुए। वहीं, कुशलगढ़ नगरपालिका में भाजपा समर्थित निर्दलीय पार्षद नरेश गदिया एवं परतापुर-गढ़ी नगरपालिका में कांग्रेस के इश्तियाक अहमद उपाध्यक्ष बने। शाम को परिणाम जारी होने के साथ ही कार्यकर्ताओं ने अपने नेताओं को कंधे पर उठा लिया और खूब नारेबाजी की।